اكتشف أعراض سرطان الفم بسرعة

يعد سرطان الفم من أندر أنواع السرطان فى مجتمعنا ولكن هذا لاينفى وجودها وخطورتها ، وللأسف بسبب ندرتها قد يعانى المصاب بها من الدخول فى دوامة صعوبة التشخيص.





ووفقا لما ذكره موقع " NHS " يمكن أن يتطور سرطان الفم في معظم أجزاء الفم ، بما في ذلك الشفتين واللثة والحلق أحيانًا.





الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هي:

تقرحات الفم التي لا تلتئم في غضون عدة أسابيع

أورام غير مفسرة ومستمرة في الفم لا تزول

كتل غير مفسرة ومستمرة في الغدد الليمفاوية في الرقبة والتي لا تزول

قد تشمل الأعراض الأخرى:





ألم أو صعوبة في البلع (عسر البلع).

تغييرات في صوتك أو مشاكل في الكلام

فقدان الوزن غير المقصود

نزيف أو تنميل في الفم

سن واحد أو أكثر يصبح مفكوكًا بدون سبب واضح ، أو محجر أسنان لا يلتئم بعد خلع السن (قلع)

صعوبة في تحريك فكك

بقع حمراء أو بيضاء على بطانة فمك. هذه الأعراض شائعة ونادرًا ما تكون علامة على الإصابة بالسرطان ، ولكنها قد تتحول أحيانًا إلى سرطان ، لذلك يجدر بك زيارة الطبيب إذا كنت مصابًا بها

متى تطلب المشورة الطبية

يمكن أن يكون سبب العديد من الأعراض الشائعة حالات أقل خطورة ، مثل العدوى.





ومع ذلك ، يوصى بشدة بمراجعة طبيب عام أو طبيب أسنان إذا استمر أي من الأعراض لمدة تزيد عن 3 أسابيع. من المهم بشكل خاص طلب المشورة الطبية إذا كنت تشرب أو تدخن بانتظام.





فحوصات الأسنان

لا يسبب سرطان الفم في كثير من الأحيان أي أعراض ملحوظة خلال مرحلته الأولية.





هذا هو السبب في أنه من المهم إجراء فحوصات منتظمة للأسنان ، خاصة إذا كنت تدخن أو تشرب بكثرة أو تمضغ التبغ أو تمضغ جوز التنبول (نوع من الجوز يستهلك عادة في آسيا)، قد يكون طبيب أسنانك قادرًا على اكتشاف سرطان الفم أثناء الفحص.



