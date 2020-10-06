احترس من أعراض سرطان الفم.. واعرف متى تتوجه للطبيب

يتطور سرطان الفم في معظم أجزاء الفم ، بما في ذلك، الشفتين واللثة والحلق أحيانًا، سرطان الفم هو سادس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم ، ولكنه أقل شيوعًا في المملكة المتحدة.

وفقا لما نشره موقع هيلثي، يتم تشخيص حوالي 6800 شخص بسرطان الفم كل عام في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 2٪ من جميع السرطانات التي تم تشخيصها.

وتحدث معظم حالات سرطان الفم لدى كبار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 74 عامًا. وتصيب حالة واحدة فقط من كل 8 حالات (12.5٪) من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

ويحدث سرطان الفم لدى البالغين الأصغر سنًا. يُعتقد أن عدوى فيروس الورم الحليمي البشري مرتبطة بمعظم الحالات التي تحدث عند الشباب.

كما أن سرطان الفم أكثر شيوعًا لدى الرجال منه لدى النساء. قد يكون هذا بسبب ميل الرجال ، في المتوسط ​​، إلى شرب الكحول أكثر من النساء.

الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان الفم هي:

تقرحات الفم التي لا تلتئم في غضون عدة أسابيع

كتل لا سبب لها ومستمرة لا تزول من الفم

كتل غير مفسرة ومستمرة في الغدد الليمفاوية في الرقبة والتي لا تزول.

وقد تشمل الأعراض الأخرى:



ألم أو صعوبة عند البلع (عسر البلع).

تغييرات في الصوت أو مشاكل الكلام

فقدان الوزن غير المبرر

نزيف أو تنميل في الفم

تخلخل ضرس، أو أسنان، دون سبب واضح ، أو سنخ أسنان (تجلط أو سيلان الدم في مكان خلع الأسنان) لا يلتئم

صعوبة في تحريك الفك

بقع حمراء أو بيضاء على بطانة فمك - وهي شائعة ونادرًا ما تكون سرطانية ، لكنها يمكن أن تتحول أحيانًا إلى سرطان ، لذلك يجدر بك استشارة أخصائي إذا كان لديك

متى تطلب المشورة الطبية؟

يكون سبب العديد من الأعراض المذكورة أعلاه حالات أقل خطورة ، مثل الالتهابات البسيطة.

ومع ذلك ، يوصى بشدة بزيارة طبيبك أو طبيب الأسنان؛ إذا استمر أي من الأعراض المذكورة أعلاه لأكثر من 3 أسابيع.

ومن المهم بشكل خاص طلب المشورة الطبية إذا كنت تشرب أو تدخن بانتظام.