مواطن يستغيث لمساعدته في عمليه لوالدته بسبب سرطان الفم

استغاث المواطن هيثم أحمد القاطن بكفر الدوار بموقع صدى البلد بعد حاجه والدته لعملية استئصال الوجه و الفك بعد إصابتها بسرطان الفم.





فاستغاث هيثم وجاء فى نص استغاثته ان تكلفه العمليه حوالى ٢٥٠ ألف جنيه ولكن استطاع الذهاب لمعهد اورام دمنهور و تم دفع حوالى ١٨ الف جنيها الاشاعات و تحاليل لمده ٣ اشهر .





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ويتابع انه يتوسل لرئاسه الوزراء بسرعه التدخل لاجراء عنليه لوالدته فى الغد لعدم قدرتهم على تحمل باقى التكاليف.





للتواصل مع الحاله : 01283533425









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