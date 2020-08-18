مواطن يستغيث لمساعدته في عمليه لوالدته بسبب سرطان الفم

استغاث المواطن هيثم أحمد القاطن بكفر الدوار بموقع صدى البلد بعد حاجه والدته لعملية استئصال الوجه و الفك بعد إصابتها بسرطان الفم.
فاستغاث هيثم وجاء فى نص استغاثته ان تكلفه العمليه حوالى ٢٥٠ ألف جنيه ولكن استطاع الذهاب لمعهد اورام دمنهور و تم دفع حوالى ١٨ الف جنيها الاشاعات و تحاليل لمده ٣ اشهر .
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ويتابع انه يتوسل لرئاسه الوزراء بسرعه التدخل لاجراء عنليه لوالدته فى الغد لعدم قدرتهم على تحمل باقى التكاليف.
للتواصل مع الحاله : 01283533425
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