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بين الناس

مواطن يستغيث لمساعدته في عمليه لوالدته بسبب سرطان الفم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:21 ص
شكاوي صدي البلد
شكاوي صدي البلد
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رنا أشرف
استغاث المواطن هيثم أحمد القاطن بكفر الدوار بموقع صدى البلد بعد حاجه والدته لعملية استئصال الوجه و الفك بعد إصابتها بسرطان الفم.

فاستغاث هيثم وجاء فى نص استغاثته ان تكلفه العمليه حوالى ٢٥٠ ألف جنيه ولكن استطاع الذهاب لمعهد اورام دمنهور و تم دفع حوالى ١٨ الف جنيها الاشاعات و تحاليل لمده ٣ اشهر .

اقر ايضا :
ويتابع انه يتوسل لرئاسه الوزراء بسرعه التدخل لاجراء عنليه لوالدته فى الغد لعدم قدرتهم على تحمل باقى التكاليف.

للتواصل مع الحاله : 01283533425


‎ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
مواطن يستغيث لمساعدته في عمليه لوالدته بسبب سرطان الفم
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