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سرطان الفم.. علامات صادمة للإصابة وأعراض لا تغفليها

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:38 ص
سرطان الفم
سرطان الفم
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لمياء الياسين
يُعد سرطان الفم من أقل أنواع السرطانات شيوعا فهو من الأنواع التى يصعب تشخيصها بسهولة فى مراحلة المبكرة إليك  معلومات صادمة عن سرطان الفم وأعراض وأسباب الاصابة به 

وفقا لموقع هيلث يعد سرطان الفم من أنواع السرطانات التى لا يتم تشخيصها بسهولة في مراحل مبكرة لأن أعراضه عادة لا تظهر إلا بعد تقدم المرض وتعد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الفم هى وجود تقرحات لا تشفي أو ألم بالفم لا يتوقف

أسباب الإصابة بسرطان الفم

وتعد أبرز أسباب الاصابة هى الاصابة  بقروح داخل الفم لأسباب عشوائية ، وعادة لا يوجد خوف من أنها سرطانية. 

تعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم. وتميل البقع البيضاء إلى أن تكون الأكثر شيوعًا.ما عن العلامات الاولية لسرطان الفم وفقا لموقع برايت سايد

• نزيف في تجويف الفم
• فقدان الأسنان أو الأسنان السائبة
• ألم عند البلع
• مشاكل عند ارتداء أطقم الأسنان بسبب القروح
• نتوءات في منطقة الرقبة


أما عن أبرز العلاجات الطبيعية لسرطان الفم إليك التالي وفقا لموقع هيلث يعد الكركم من أهم التوابل التى تغفليها ولكنه يعمل على ضمان صحة جيدة للفم وفقا لدراسة قدمتها الديلى ميل.

أما عن  العلاج الوحيد لسرطان الفم هو العلاج الإشعاعي لكن في مراحلة المبكرة وعلى الرغم من أن سرطان الفم لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل سرطان الدم. ويصيب سرطان الفم- في المقام الأول- الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.

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