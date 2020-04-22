في مراحل مبكرة لأن أعراضه عادة لا تظهر إلا بعد تقدم المرض وتعد أكثر الأعراض شيوعا لسرطان الفم هى وجود تقرحات لا تشفي أو ألم بالفم لا يتوقف

تعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم. وتميل البقع البيضاء إلى أن تكون الأكثر شيوعًا.ما عن العلامات الاولية لسرطان الفم وفقا لموقع برايت سايد

تعد العلامة الأكثر شيوعًا هي وجود بقع حمراء أو بيضاء ، وهي تقرحات لا تلتئم. وتميل البقع البيضاء إلى أن تكون الأكثر شيوعًا.ما عن العلامات الاولية لسرطان الفم وفقا لموقع برايت سايد

وتعد أبرز أسباب الاصابة هى الاصابة بقروح داخل الفم لأسباب عشوائية ، وعادة لا يوجد خوف من أنها سرطانية.

أما عن أبرز العلاجات الطبيعية لسرطان الفم إليك التالي وفقا لموقع هيلث يعد الكركم من أهم التوابل التى تغفليها ولكنه يعمل على ضمان صحة جيدة للفم وفقا لدراسة قدمتها الديلى ميل.



أما عن العلاج الوحيد لسرطان الفم هو العلاج الإشعاعي لكن في مراحلة المبكرة وعلى الرغم من أن

لم يتم التحدث عنه كثيرًا، إلا أنه شائع، مثل

.

في المقام الأول-

الرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا، ولكن بعض النساء يصبن به أيضًا.

ويصيب سرطان الفم-