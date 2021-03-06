حاولا إمساك مناطق حساسة.. ضبط شخصين تنمرا على معاق

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يظهر فيه شخصان خلال تنمرهما بشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية "المشاعلة" بأبو كبير ومحاولة إمساك مناطق حساسة بجسده.





كما ظهر في الفيديو شخصان يحاولان تجريد شاب معاق ذهنيا، يُدعى "إبراهيم.ب"، من ملابسه ويحاولان إمساك مناطق حساسة بجسده.





وتبين أن الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، من القرية تم ضبطهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.