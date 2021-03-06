غير ملتزمين.. حسام حسن يكشف سبب استبعاد رباعي الاتحاد السكندري

كشف حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، سبب استبعاد رباعي الفريق، وعدم موافقته على العودة للمشاركة في التدريبات من جديد "عماد السيد ومحمود رزق وخالد قمر ومحمد عطوة ".

وقال حسام حسن "أنا كمدرب لا أستفيد شيء من استبعاد اللاعبين، لكن الأربعة المستبعدون حاليا غير ملتزمين من الفريق والفترة التي يغيبون فيها لا يتدربون ويكثرون من الأعذار".





وأضاف أن خالد قمر لاعب الفريق لديه خشونة على الركبة والمفترض أنه راحة للحصول على حقنة ويغيب عن المران بحجة تغيير موعدها.





وتابع :"محمود رزق دائما يتعلل بمرض والدته وباقي اللاعبين كذلك.





وأكد أن انتظام صبري رحيل في التدريبات سبب عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات من جديد".



