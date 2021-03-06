تدريب 477 من مديري الجمعيات الزراعية على منظومة كارت الفلاح بالمنيا

نظمت مديرية الزراعه بالمنيا تدريبا بقاعة الإرشاد الزراعي بالمديرية للتعامل مع جهاز التابلت وماكينة صرف مستلزمات الإنتاج تمهيدا لإطلاق كارت الفلاح الذكي بديلا للبطاقة الورقية وذلك لتيسير العمل للجهاز الزراعي .





ترأس الاجتماع المهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة وبحضور المهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشئون الزراعية.





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تقرر تدريب 477 من مديري الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة ( إئتمان - إصلاح - إستصلاح ) ضمن البرنامج التدريبي النظري لمنظومة كارت الفلاح وتم تقسيم المتدربين علي دفعات وفقا للإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.





يأتي ذلك ضمن مباردة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول الرقمي على مستوى الجمهورية بجميع القطاعات وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا .





شهد الاجتماع مدير إدارة الخدمات الزراعية بالمديرية ومسئول منظومة الكارت ، ومسئولي الشركة ومديرة إدارة الشئون الزراعية بالإصلاح الزراعي.





وفي سياق متصل عقدت لجنه تطوير زراعه قصب السكر بالشتلات والرى الحديث اجتماعا لوضع اليه لتطوير زراعه القصب بالشتلات بدلا من العقل تمشيا مع مشروع التحول إلى الرى الحديث بدلا من التقليدى فيعمل مشروع التطوير على تحسين الإنتاجية وترشيد استهلاك المياه وتقليل التكاليف تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





حيث يتم زراعه 1000 فدان بمحافظات اسوان والأقصر وقنا وسوهاج والمنيا بمعدل 200 فدان لكل محافظه واقامه الصوب لإنتاج الشتلات وتقديم الدعم الفني للمزارعيين بالحقول الارشاديه والمدارس الحقليه والندوات والتدريب على طريقه انتاج الشتلات والعمليات الزراعيه وكذلك تقديم من 7 إلى 8 مليون شتله مجانا والحرث تحت التربه والتسويه بالليزر ليتم التحول للزراعه بالشتلات وتوفير ما يعادل 4 أطنان من القصب للفدان فى الزراعه وزياده إنتاجية الفدان إلى 60 طن وتقليل التكاليف وترشيد استهلاك المياه وسد الفجوة الغذائية من السكر.





وتم توزيع مساحه ال 200 فدان المخصصة لمحافظة المنيا 100 فدان ائتمان و 40 فدان اصلاح و 30 فدان لشركه السكر و 25 فدان استصلاح 5 افدنه لبحوث ملوى.





حضر الاجتماع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه والدكتور مصطفى عبد الجواد رئيس مجلس المحاصيل السكريه والدكتور ايمن العش مدير معهد المحاصيل السكريه والدكتور حسن الفولى مدير الهيئه العامه للإصلاح الزراعى والمهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعه والمهندس محمد خلف مدير الشؤون الزراعيه والنائب احمد عبد المنعم رئيس جمعيه المحاصيل السكريه ومديرى المكتب الفنى والإصلاح الزراعى والادارات الزراعيه بابوقرقاص وملوى وديرمواس ومدير مصنع سكر ابو قرقاص ومهندسي المحاصيل السكريه.







