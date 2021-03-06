آثار القاهرة : انطلاق الأسبوع الثاني من الامتحانات دون رصد أي مشكلات

انطلقت اليوم السبت الموافق 6/3/2021 امتحانات اليوم السابع بكلية الآثار جامعة القاهرة في الاسبوع الثاني ، وسط اجراءات احترازية مشددة ، كما تم تقسيم الطلاب على مجموعات ، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى الامتحان الخاص بهم من الساعة 9 وحتى العاشرة صباحا .





كما أدى طلاب الفرقة الثالثة لجميع الاقسام الامتحانات من الساعة 11 الي الساعة الثانية عشر ظهرا ، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا مراحل (الماجستير والدكتوراه والدبلومات) فقد أدى الطلاب الامتحانات من الساعة 1 وحتى الثانية ظهرا .





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وأوضح الدكتور أحمد رجب ، عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه لم يتم تلقي أي مشكلات من جانب الطلاب ، وبتطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب ، والدخول من بوابات التعقيم وقياس الحرارة وتنظيم الدخول والخروج وارتداء الكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجامعة .





وأضاف ، أن الامتحانات تكون بطريقة "البابل شيت" كمتا أنه تم تصحيح الامتحانات عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد الدرجات بكنترولات الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والدراسات العليا ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية وإدارتها .