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تعليم

آثار القاهرة : انطلاق الأسبوع الثاني من الامتحانات دون رصد أي مشكلات

السبت 06/مارس/2021 - 07:36 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مريم عزت - أحمد الشاهد
انطلقت اليوم السبت الموافق 6/3/2021 امتحانات اليوم السابع بكلية الآثار جامعة القاهرة في الاسبوع الثاني ، وسط اجراءات احترازية مشددة ، كما تم تقسيم الطلاب على مجموعات ، حيث أدى طلاب الفرقة الأولى الامتحان الخاص بهم من الساعة 9 وحتى العاشرة صباحا .

كما أدى طلاب الفرقة الثالثة لجميع الاقسام الامتحانات من الساعة 11 الي الساعة الثانية عشر ظهرا ، وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا مراحل (الماجستير والدكتوراه والدبلومات) فقد أدى الطلاب الامتحانات من الساعة 1 وحتى الثانية ظهرا .

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وأوضح الدكتور أحمد رجب ، عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه لم يتم تلقي أي مشكلات من جانب الطلاب ، وبتطبيق صارم للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب ، والدخول من بوابات التعقيم وقياس الحرارة وتنظيم الدخول والخروج وارتداء الكمامات وعدم اصطحاب الموبايلات والالتزام بتعليمات وتوجيهات الجامعة .

وأضاف ، أن الامتحانات تكون بطريقة "البابل شيت" كمتا أنه تم تصحيح الامتحانات عقب الانتهاء من الامتحان مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية وتم رصد الدرجات بكنترولات الفرقة الأولي والفرقة الثالثة والدراسات العليا ، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد رجب عميد الكلية وإدارتها .   
آثار القاهرة : انطلاق الأسبوع الثاني من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انطلاق الأسبوع الثاني من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
آثار القاهرة : انطلاق الأسبوع الثاني من الامتحانات دون رصد أي مشكلات
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