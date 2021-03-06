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تعليم

وزير التعليم العالي يتفقد لجان الامتحانات بكلية التربية جامعة المنوفية

السبت 06/مارس/2021 - 04:32 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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مروة فاضل
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الاول بجامعة المنوفية.

جاء ذلك خلال تواجد الوزير مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في زيارته لمحافظة المنوفية.

ورافق الوزير خلال جولته الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، حيث اطمأن الوزير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا خلال فترة أداء الامتحانات.

وشدد عبدالغفار على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر، وحل أية مشكلة تطرأ خلال أعمال الامتحانات.

كما تفقد الوزير بوابات الجامعة وقاعات الامتحانات بكلية التربية بجامعة المنوفية؛ للتأكد من تطبيق إجراءات التعقيم والوقاية، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري، وكذلك توافر سيارات الإسعاف لمواجهة أية مستجدات أو حالات طارئة، وتواجد الأطباء لمتابعة الحالة الصحية للطلاب.

وأجرى عبدالغفار حوارا مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحانات، وأشاد خلال الجولة بما لمسه من التزام بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الكلية والجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها.
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