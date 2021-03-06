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فن

غدا أول ظهور تليفزيونى لابنة يوسف شعبان الكبرى

السبت 06/مارس/2021 - 08:09 م
يوسف شعبان
يوسف شعبان
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أحمد إبراهيم
أعلنت قناة ON E عن موعد استضافة الابنة الكبرى للفنان الراحل يوسف شعبان من زوجته الأولى، الأميرة فوزية.

ونشرت حسابات القناة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ترويجي للقاء ابنة يوسف شعبان مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة"، يوم في الأحد السابع من مارس في التاسعة مساء.

رحل الفنان يوسف شعبان عن عمر ناهز 90 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد وتم نقله إلى مستشفى العاصمة فى منطقة الدقى، وهو ما أكدته ابنته زينب فى أحد تصريحاتها الصحفية. 

يذكر ان الفنان يوسف شعبان  من مواليد حي شبرا وولد بتاريخ١٦ يوليو ١٩٣١، وقدم الفنان الكبير يوسف شعبان عددا من الشخصيات التي لا تنسى، من أبرزها شخصية رجل المخابرات " محسن ممتاز" فى مسلسل "رأفت الهجان والذي يتولى مسؤولية تدريب "الهجان" حتى يتمكن من زرعه داخل إسرائيل كمواطن يهودي. 
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