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فن

إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

السبت 06/مارس/2021 - 08:20 م
غادة عادل
غادة عادل
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خالد صواف
قالت النجمة غاده عادل في تصريح لـ صدى البلد  إنها أصيبت بفيروس كورونا. 

واضافت: " نتيجة المسحة كانت إيجابية ..  والاعراض خفيفه الحمد لله .. وأخضع حاليا للعزل المنزلي". 

وتابعت : " الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني قد أصابني الفيروس .. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيره أن يخضع للعزل المنزلي " .

وكانت غاده تقوم بتحضير  فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنانة غادة عادل قد أعلنت عن بوستر فيلم قمر ١٤ قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، اخراج هادي الباجوري، ويشاركها في البطولة شيرين رضا، خالد النبوي، أحمد الفيشاوي، أحمد مالك.
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