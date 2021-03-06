إصابة غادة عادل بـ كورونا.. وتؤكد: أخضع للعزل المنزلي .. خاص

قالت النجمة غاده عادل في تصريح لـ صدى البلد إنها أصيبت بفيروس كورونا.





واضافت: " نتيجة المسحة كانت إيجابية .. والاعراض خفيفه الحمد لله .. وأخضع حاليا للعزل المنزلي".





وتابعت : " الأعراض ظهرت منذ يومين وبظهور المسحة تأكدت أنني قد أصابني الفيروس .. وأطلب من كل من خالطني في الفترة الأخيره أن يخضع للعزل المنزلي " .





وكانت غاده تقوم بتحضير فيلمها الجديد "بيت عز"، وهو من تأليف أحمد سالم ويوسف سالم وإخراج مريم الأحمدي، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق العمل الفترة المقبلة.



