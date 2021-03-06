مستشار بأكاديمية ناصر يكشف تفاصيل التعاون بين مصر والسودان

كشف اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المركز المصري للشؤون الخارجية، تفاصيل التعاون العسكري المصري السوداني.





وقال الحلبي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد أبو زيد ببرنامج "الحقيقة" والمذاع عبر قناة " إكسترا نيوز"،:" التعاون العسكري المصري السوداني يُدار بآلية من أرقى وأرفع آليات التعاون العسكري.





وأشار إلي أن آلية التعاون العسكري بين البلدين تتكون من لجنة عليا رفيعة المستوى يرأسها رؤساء أركان القوات المسلحة لكلا البلدين.





وأوضح أن التعاون العسكري بين البلدين يثمر عن مجالات تعاون متعددة منها تأمين الحدود وتبادل تأهيل القوات المسلحة بين البلدين للمساعدة علي توحيد المفاهيم، فضلا عن تبادل الخبرات بين القوات المسلحة علي كافة أسلحتها وتخصصاتها.





ولفت مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا إلي أن التهديدات في المنطقة قوية، ومنها الإرهاب وتأمين الحدود والانتقال غير الشرعي بالسلاح والهجرة غير الشرعية، وهو ما يجعل التعاون العسكري بين البلدين خطوة هامة للغاية.