بهدف ألبا.. برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما على أوساسونا





وأحرز جوردي ألبا ظهير أيسر برشلونة هدف التقدم في الدقيقة 30 بعد صناعة من ليونيل ميسي قائد البلاوجرانا.





ويبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: مينجويزا جارسيا – أومتيتي - لينجيليه – جوردي ألبا





خط الوسط: ديست – بيدري – فرانك دي يونج – بوسكيتس





خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنطوان جريزمان





ويتواجد برشلونة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 53 نقطة، فيما يتواجد أوساسونا بالمركز الثالث عشر وفي رصيده 28 نقطة.

تفوق برشلونة بهدف دون رد على أوساسونا، في المواجهة المقامة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الأسبوع 26 من الدوري الإسباني.