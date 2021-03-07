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فن

إيناس كامل: راهنت على نجاح شخصية فريدة بمسلسل الدايرة

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
قالت الفنانة إيناس كامل إنها أحبت شخصية فريدة مدربة اليوجا جدا في مسلسل "الدايرة" لأنها شخصية تعيش صراعات داخلية وعصبية، بالإضافة إلى أن الشخصية لها العديد من الجوانب وكانت مسألة صعبة جدا في التصوير، وأنها راهنت علي نجاحها . 

وأضافت إيناس خلال حلول ابطال مسلسل الدايرة مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس: "هناك أشياء متشابهة مع شخصية فريدة، واشياء اخري عكس شخصيتي الحقيقية، واغلب البنات مرت بشخصية فريدة في حياتها والتي تحب بجد ومش قادرة تستغنى عمن تحب.
 
وينتمى مسلسل "الدايرة" لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته كل من أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، إيناس كامل، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، سامية الطرابلسى، مها أبو عوف، محمود حافظ، أمانى كمال وعماد رشا، وغيرهم.

"الدايرة" تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجى.
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