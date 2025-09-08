رسمياً.. أسعار البنزين اليوم في مصر

يبحث البعض عن أسعار البنزين اليوم ، حيث تشهد أسعار المحروقات في مصر اليوم الاثنين 9 سبتمبر 2025 استقرارًا واضحًا وتشمل البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات.

يأتي ذلك انعكاسا لقرار الحكومة الأخير بتثبيت الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التقلبات العالمية بأسواق الطاقة.

أسعار البنزين اليوم 8/9/2025

أكدت رئاسة الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الدوري في يوليو الماضي، إلا أنه تم تأجيله 3 أشهر إضافية ليستمر العمل بالأسعار المعلنة في أبريل 2025 حتى أكتوبر، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المواطن من أي زيادات جديدة محتملة.

أسعار البنزين اليوم

تواصل محطات الوقود بجميع المحافظات العمل بالأسعار المعتمدة دون أي تغيير، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

أسعار السولار والغاز والمازوت

لم تشهد باقي أنواع المحروقات أي تغيير، حيث تواصل الأسعار استقرارها على النحو التالي:

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

الرقابة على محطات الوقود

شددت الحكومة على أن الأجهزة التنفيذية في المحافظات تواصل فرض رقابة صارمة على محطات الوقود، لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات أو محاولات استغلال قد تضر بالمستهلكين.

موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير

من المنتظر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025، وفق آلية اجتماعاتها الدورية التي تعقد كل ثلاثة أشهر في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، لمراجعة الأسعار على ضوء التطورات الاقتصادية.

العوامل المؤثرة في قرار اللجنة

ترتكز اللجنة في تحديد أسعار الوقود على ثلاثة عوامل أساسية، تشمل:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.

تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.

أسعار صرف الجنيه أمام الدولار.

تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار حاليًا

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار البنزين أو باقي المحروقات قبل الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر، مؤكدًا أن الهدف من التمديد هو حماية المواطنين.