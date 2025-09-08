قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

انخفضت تاني.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن  خلال الآونة الأخيرة استقرار ملحوظا بالبورصة والأسواق 
، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70%  من تكلفة الإنتاج. 
 

 
أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلي 60 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها ، أى انخفضت 6 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.
 


كما انخفضت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيه بعدما كان سعرها 100 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 140 جملة لتصل للمستهلك بسعر 155 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 130 جنيهات.
كما ارتفعت  سعر كرتونة البيض الأبيض 135 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.
كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 145 جنيها.
 


منافذ متنقلة

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع البيض بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

توفير السلع الغذائية
وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال.
 

وأشار الخطيب إلى أن المنافذ المتنقلة تحركت 
، محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

