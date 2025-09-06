قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
توك شو

لو بيعت الدواجن حية هتتحاسب.. هل يطبق القانون المؤجل منذ 2009؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

عادت المطالبات مجددًا لتطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن منع بيع وتداول الدواجن الحية في الأسواق، بعد أن ظلت هذه القضية مجمدة لسنوات طويلة رغم تأييد قطاع كبير من خبراء صناعة الدواجن.

 ورغم أن هذا القانون صدر منذ أكثر من 15 عامًا، إلا أن الانقسام المجتمعي وتحديات التنفيذ حالت دون تطبيقه الفعلي حتى اليوم.

ومع تزايد التحذيرات من المخاطر الصحية لبيع الدواجن الحية، خاصة في ظل انتشار الأمراض والعدوى، دعت شعبة الدواجن بالغرف التجارية إلى تفعيل القانون فورًا، مشددة على أن الدواجن المجمدة والمبردة هي الأكثر أمانًا لصحة المواطن، على غرار ما يتم في مختلف دول العالم.

 دعوات لتطبيق القانون.. واتهامات بالعشوائية

 وقال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن استمرار بيع الطيور الحية بهذه الصورة العشوائية يمثل خطرًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أنه لا توجد دولة في العالم تسمح ببيع الدواجن الحية في الأسواق بالشكل الموجود في مصر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن تفعيل القانون ضروري لضمان "الأمان الحيوي" وتحقيق عدالة سعرية وتنظيم السوق، لافتًا إلى أن الدول المتقدمة قامت بتحويل كافة منافذ بيع الطيور من الحي إلى المجمد والمبرد حرصًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

 لماذا تأخر تنفيذ القانون رغم صدوره منذ 2009؟

رغم مرور أكثر من 15 عامًا على صدور القانون، لم يتم تفعيله حتى الآن، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها:

ثقافة المجتمع المصري التي لا تزال تفضل شراء الطيور الحية على المجمدة.

غياب الثقة في جودة الأطعمة المجمدة، خاصة في المناطق الشعبية والريفية.

رغبة المستهلك في اختيار الدجاج بنفسه قبل الذبح، بحثًا عن الطازج والجودة.

اعتماد آلاف الأسر في القرى على تربية الدواجن في المنازل كمصدر للغذاء والدخل.

قلة المجازر المؤهلة للتعامل مع كميات كبيرة من الطيور وتحقيق التغطية الجغرافية المناسبة.

 كيف يمكن تنفيذ القرار؟ خطة مقترحة من المختصين

خلال الاجتماعات الأخيرة بين الجهات المختصة، خرجت عدة توصيات مهمة لضمان التنفيذ السلس للقانون دون الإضرار بأصحاب المصلحة:

 1. إطلاق حملات توعوية

شرح فوائد الدواجن المجمدة وأضرار بيع الحي على الصحة والبيئة.

 2. تحديد أسعار عادلة

كسر الحلقات الوسيطة من خلال تحديد سعر واضح من المزرعة وحتى المجزر.

 3. شراكة بين المجازر والمزارع

توقيع عقود تضمن شراء الإنتاج فور انتهاء دورة التربية، لتجنب الخسائر.

 4. توفير نقل مبرد

تجهيز أسطول من سيارات التبريد لضمان توزيع الدواجن بشكل صحي وآمن.

 5. تعويض المتضررين

خلق فرص عمل بديلة للعمال في قطاع التجميع والنقل التقليدي.

 6. إنشاء مجازر جديدة

منح أراضٍ في الظهير الصحراوي للمستثمرين لبناء مجازر حديثة تخدم المحافظات.

 7. لجنة متابعة دورية

تشكيل لجنة فنية تتابع التنفيذ وتقيم الإجراءات بشكل دوري.

 بين التأييد والمعارضة.. ما رأيك؟

رغم أن التطبيق الكامل للقرار يحتاج إلى وقت وجهد واستثمارات كبيرة، إلا أن المختصين يرون أنه ضرورة لا بد منها لتحسين الصحة العامة ومستوى النظافة وأمان السوق الغذائي في مصر.

لكن في المقابل، يخشى البعض من فقدان مصدر الرزق التقليدي أو من عدم تقبل المستهلك لفكرة الدواجن المجمدة.

محسن محيي الدين
حيل تمنعك من البكاء أثناء تقطيع البصل

بعد حضوع بايدن لجراحة موهس.. تعرف على أسباب وأعراض سرطان الجلد وطرق الوقاية والعلاج

حميد الشاعري يفاجئ جمهوره في "سعادتنا في ذكرياتنا" بحفل استثنائي

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

