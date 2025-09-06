أسعار الدواجن والبيض في أسواق الوادي الجديد اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت 6 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار في أسعار البيض والدواجن، وسط إقبال الأهالي على الشراء مع استمرار إجازة نهاية العام الدراسي، حيث يسعى المواطنون لتأمين احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية.

أسعار البيض والدواجن في الوادي الجديد

ووفق حركة البيع والشراء داخل الأسواق، بلغ سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيهًا، والأحمر 145 جنيهًا، بينما استقر سعر كرتونة البيض البلدي عند 160 جنيهًا مع وفرة الكميات بمنافذ البيع الحكومية والخاصة، أما الدواجن، فسجل كيلو الفراخ البيضاء ما بين 70 و80 جنيهًا، وتراوح سعر الفراخ الساسو بين 83 و90 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفراخ البلدي نحو 120 جنيهًا للكيلوجرام، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات المقومات الزراعية والإنتاجية المتنوعة، وقد شهدت خلال الأعوام الماضية دعمًا متزايدًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والدواجن، لما يمثله من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على منتجات المحافظات الأخرى.

وتوسعت المحافظة بشكل ملحوظ في مزارع الدواجن، التي أصبحت ركيزة رئيسية في تغطية احتياجات المواطنين من البيض واللحوم البيضاء، حيث ساعدت البيئة الصحراوية والمناخ الجاف على نجاح هذه المشروعات بتوفير بيئة صحية خالية من الملوثات تضمن جودة الإنتاج وسلامته.

وساهمت الجهود الحكومية لدعم المربين وأصحاب المزارع من خلال المبادرات التمويلية وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، بجانب الخدمات البيطرية والتحصينات، في رفع معدلات الإنتاج المحلي وزيادة حجم المعروض.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة كبيرة على إنتاج المزارع بالوادي الجديد، مع دعم من توريدات إضافية من المحافظات المجاورة لتغطية أي عجز موسمي، خاصة بالأعياد والعطلات، كما تواصل الأجهزة التنفيذية الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع التجار لضبط الأسعار ومنع الاحتكار.