الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أوفوا العطاء..وزير الدفاع يكرم عددا من قادة القوات المسلحة

محمد إبراهيم

فى تقليد راسخ يعكس قيم الوفاء والتقدير ، شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام الفريق أول عبدالمجيد صقر بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من كافة أوجه الرعاية والإهتمام، فضلاً عن حرصها على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للعطاء جيلاً بعد جيل.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين.

وأكد أن تكريم القادة الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة يعد تكريماً للعمل الدؤوب والمسيرة الحافلة بالعطاء.

وأشار إلى أن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين ، وأن ما نجنيه اليوم من ثمار أمن الوطن واستقراره ما كان ليتحقق لولا تضحيات رجال صادقين حافظوا على رفعة القوات المسلحة وتقدمها وجعلوا من حياتهم رسالة مقدسة لصون الوطن والحفاظ على مقدساته.

وفى ختام كلمته وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين عرفاناً بما تحملوه من مسئوليات اجتماعية كبرى ، وقيامهم بدورهم الأسرى على أكمل وجه ، مهيئين المناخ المناسب للقادة ليحظوا بالتفرغ للمهام المكلفين بها فى خدمة الوطن بما يجعلهم خير شركاء فى مسيرة الكفاح والعطاء والأحرف المضيئة فى سجلات حب الوطن.
 

