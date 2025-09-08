فيلم مؤثر وصادق.. محمد حفظي يهنئ صناع عيد ميلاد سعيد

هنأ المنتج محمد حفظي عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صناع فيلم عيد ميلاد سعيد، بعد اختياره كمرشح لمصر في مسابقة الاوسكار .

وقال محمد حفظي: الف مبروك لصناع فيلم Happy Birthday علي اختياره لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار. كان حظي حلو اني من اول الناس اللي شافوا الفيلم. فيلم مؤثر و صادق و نجاحه و حصوله علي اكثر من جائزة في مهرجان ترايبكا يزيد من فرصه للمنافسة بالرغم من تحيزي لرامبو لكن لازم نبارك للناس الحلوة الموهوبة.

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب الممثل والمنتج الأمريكي جيمي فوكس، ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.



ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل، ورغم أن توحة لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.



