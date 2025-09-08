مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 سبتمبر حسب موقعك

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 سبتمبر، في القاهرة والمحافظات حسب التوقيت المحلي لكل محافظة.
مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:7 ص
الظهر 12:53 م
العصر 4:25 م
المغرب7:9 م
العشاء 8:28 م
مواقيت الصلاة اليوم في الأسكندرية الإثنين 8سبتمبر
الفجر 5:10 ص
الظهر 12:58 م
العصر4:30 م
المغرب 7:15 م
العشاء 8:35 م
مواقيت الصلاة اليوم في طنطا الإثنين 8سبتمبر
الفجر 5:7 ص
الظهر 12:54 م
العصر 4:26 م
المغرب 7:10 م
العشاء 8:30 م
مواقيت الصلاة اليوم في المنصورة الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:5 ص
الظهر 12:52 م
العصر 4:25 م
المغرب 7:9 م
العشاء 8:29 م
مواقيت الصلاة اليوم في الزقازيق الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:5 ص
الظهر 12:52 م
العصر 4:24 م
المغرب 7:8 م
العشاء 8:28 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:53 م
العصر 4:23 م
المغرب 7:8 م
العشاء 8:24 م
مواقيت الصلاة في سوهاج اليوم الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:11 ص
الظهر 12:51 م
العصر4:21 م
المغرب 7:5 م
العشاء 8:21 م
مواقيت الصلاة اليوم في بني سويف الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:9 ص
الظهر 12:53 م
العصر 4:25 م
المغرب 7:9 م
العشاء 8:27 م
مواقيت الصلاة اليوم في المنيا الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:12 ص
الظهر 12:55 م
العصر 4:25 م
المغرب 7:10 م
العشاء 8:27 م
مواقيت الصلاة اليوم في قنا الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:7 ص
الظهر 12:47 م
العصر 4:16 م
المغرب 7:1 م
العشاء 8:17 م
مواقيت الصلاة اليوم في أسوان الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:9 ص
الظهر 12:46 م
العصر 4:13 م
المغرب 6:59 م
العشاء 8:13 م
مواقيت الصلاة اليوم في مطروح الإثنين 8 سبتمبر
الفجر 5:21 ص
الظهر1:9 م
العصر 4:41 م
المغرب 7:26 م
العشاء 8:46 م
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الغردقة
الفجر5:1 ص
الظهر 12:42 م
العصر 4:12 م
المغرب 6:57 م
العشاء 8:14 م
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في الإسماعيلية
الفجر 5:2 ص
الظهر 12:49 م
العصر4:21 م
المغرب 7:5 م
العشاء 8:25 م
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في دمياط
الفجر 5:3 ص
الظهر 12:50 م
العصر 4:23 م
المغرب 7:8 م
العشاء 8:28 م