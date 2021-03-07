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منوعات

العثور على جثث 3 راهبات من الحرب العالمية الثانية

الأحد 07/مارس/2021 - 01:04 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

عثر علماء الحفريات على هياكل عظمية لثلاث راهبات كاثوليك كان يعملن ممرضات وقتلن على يد الجنود السوفييت في نهاية الحرب العالمية الثانية.


وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، غزا الجيش الأحمر الروسي، بولندا عندما سحب النازيون جنودهم عام 1944.


 حاولت قواتهم السيطرة على الميليشيات وكذلك الشخصيات الدينية من خلال نهب وتدمير الكنائس.


 أظهرت السجلات المكتشفة منذ عام 1945 أن الجنود السوفييت قتلوا سبع راهبات بأمر من سانت كاترين من الإسكندرية الذين كانوا يخدمون كممرضات في مستشفى ماريان في أولشتين.


وأشارت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق مشروع من قبل معهد الذكرى الوطنية في بولندا لاكتشاف رفاتهم وأعلن علماء الآثار البولنديون أنهم عثروا على رفات الأخت تشاريتينا (Jadwiga Fahl) في غدانسك الصيف الماضي.


 وفي أكتوبر، عثروا على الأخت جينيروسا (ماريا بولز) والأخت كرزيستوفورا (مارتا كلومفاس) والأخت ليبيريا (ماريا دومنيك) في أورنيتا.


 والآن تم العثور على جثث آخر ثلاثي مفقود ، الأخت رولاندا (ماريا أبراهام) والأخت جونهيلدا (دوروتا ستيفن) والأخت بونا (آنا بيستكا).


 اكتشف الخبراء أيضًا صليبًا و "ملابس دينية" ومسبحات من حول،  بجوار الهياكل العظمية للراهبات.

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