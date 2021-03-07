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المخالفات بالصوت والصورة.. بدء منظومة الرصد الفضائي بـ ميادين كفر الشيخ

الأحد 07/مارس/2021 - 03:13 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
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إسراء صبري
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ إن زيارة وزير الاتصالات للمحافظة اليوم لها أكثر من مسار، أولها افتتاح مرصد الرصد المرئي لكاميرات المراقبة بـ 54 محور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى الفضائية": المرصد يتميز بتوفير الصوت والصورة، مما يوفر لمتخذ القرار قدرة على اتخاذ القرار الأمثل.


وتابع: تم التنسيق مع المساحة العسكرية لعرض خرائط المتغيرات السكانية اللحظية، وعليه أصبحنا نرصد بصور فضائية فورية أي متغير على الأراضي الزراعية ويتم الرصد في التو واللحظة، من أجل ضبط منظومة البناء في كفر الشيخ.

وأردف، أن المركز يشتمل على خريطة رقمية للطرق، ترصد الطرق وما تحتاجه، وتم إنشاء مركز شبكات المرافق بحيث تحديد المرافق قبل الحفر، وبهذا اصبح لدى المحافظة منظومة متكاملة خاصة بالرصد الفضائي.
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