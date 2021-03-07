ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خالد الصاوي: كنت خائفا من رد فعل بشرى أثناء خطبتها في الجونة

الأحد 07/مارس/2021 - 05:30 ص
الفنان خالد الصاوي
الفنان خالد الصاوي
Advertisements
داليا أحمد
كشف الفنان خالد الصاوى ، عن التحضير لمفاجأة خطوبة صديقته الفنانة بشرى في الجونة، وعلاقته بخطيبها. 

قال "الصاوى" ،خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة على قناة "ON" إن سالم هيكل خطيب بشرى رجل جميل وأفكاره مختلفة، وفضل أن يفاجئ بشرى بطلب خطوبتها أثناء مهرجان الجونة وطلب منه أن يساعده.

وأشار خالد الصاوي إلى أنه ظل يحضر لهذه المفاجأة أيام مع أصدقائها المقربين حتى تكون مفاجأة كبيرة، مضيفا أنه كان خائف جدا من رد فعل بشرى لأن شخصيتها احيانا اندفاعية.

من جانبها قالت بشرى، ان سالم هيكل كان صاحب عمرها وتفاجأت بطلبه لخطبتها ولم تتمكن من الاعتراض لشدة حبها له، قائلة: أحلى مفاجأة حصلت لي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خالد الغندور يلمح لمفاجأة في تشكيل الزمالك قبل مواجهة الجونة

قصص حب لـ مشاهير انتهت بمأساوية.. هذه أشهر الحكايات

بشرى لـ زوجها: مكنتش أتخيل أبدا إني هحتفل بعيد الحب

ضبط 3 عاطلين بمواد مخدرة في الخصوص

شاهد.. زوج بشرى يقدم مفاجأة في أول ظهور إعلامي لهما مع منى الشاذلي

ورد وخاتم ألماس.. شاهد بشرى تتلقى مفاجأة من زوجها على الهواء

ترشيحاتنا

فائدة الوضوء قبل النوم .. احرص عليه

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن سائق النقل المتسبب فى حادث الكريمات

أخبار الرياضة| سقوط الأهلي والزمالك في أفريقيا وتألق بيراميدز في الدوري.. وأستون فيلا يتعادل مع ولفرهامبتون

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها

علماء يزفون بشرى بشأن فيروس كورونا

خالد الصاوي: كنت خائفا من رد فعل بشرى أثناء خطبتها في الجونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقوي وغني بالفسفور.. 7 فوائد لتناول الحرنكش

وصفها بـ المسنة.. تعويض باهظ لموظفة عجوز من مديرها

مقابل الأعمال المنزلية.. زوجة سعيدة الحظ تحصل على 3 ملايين جنيه