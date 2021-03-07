خالد الصاوي: كنت خائفا من رد فعل بشرى أثناء خطبتها في الجونة

كشف الفنان خالد الصاوى ، عن التحضير لمفاجأة خطوبة صديقته الفنانة بشرى في الجونة، وعلاقته بخطيبها.





قال " الصاوى" ،خلال لقائه فى برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة على قناة "ON" إن سالم هيكل خطيب بشرى رجل جميل وأفكاره مختلفة، وفضل أن يفاجئ بشرى بطلب خطوبتها أثناء مهرجان الجونة وطلب منه أن يساعده.





وأشار خالد الصاوي إلى أنه ظل يحضر لهذه المفاجأة أيام مع أصدقائها المقربين حتى تكون مفاجأة كبيرة، مضيفا أنه كان خائف جدا من رد فعل بشرى لأن شخصيتها احيانا اندفاعية.



