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فن

شاهد أحدث ظهور لهشام جمال برفقة ليلى زاهر

الأحد 07/مارس/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشر الفنان هشام جمال صورة له مع الفنانة ليلى احمد زاهر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" . 

وعلق هشام جمال على الصورة قائلا:" تفتكروا ايه الاغنيه اللي غنيناها مع صاحبة السعادة غير تتر المسلسل ؟".

ويشارك هشام جمال فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وشاركت ليلى أحمد زاهر في الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، أحمد خالد صالح، مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.    
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