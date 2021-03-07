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تعليم

عمليات التعليم: لا شكاوى من الامتحانات اليوم.. وسيستم 2 ثانوي يعمل بكفاءة

الأحد 07/مارس/2021 - 09:59 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أنها لم تتلق حتى الآن أي شكاوى بشأن امتحانات الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الإعدادي.

وقالت عمليات التعليم، إن غرفة عمليات الوزارة على تواصل لحظة بلحظة مع غرف العمليات الموجودة في المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، والتي أكدت عدم ورود أي شكاوى بشأن صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة.

وبالنسبة لسيستم الامتحانات الإلكترونية لـ الصف الثاني الثانوي، أكدت غرفة عمليات التعليم أنه يعمل بكفاءة عالية منذ التاسعة من صباح اليوم، ولم يتم رصد أي شكاوى بحدوث أي أعطال أو مشاكل تقنية أثناء تعامل الطلاب مع منصة الامتحان.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل رقمية تلخص حصاد ما تم في الامتحانات خلال الأسبوع الماضي بجميع الصفوف الدراسية.

حيث قال وزير التربية والتعليم: في المرحلة الثانوية، نجحت الوزارة في عقد 7.2 مليون امتحان إلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي، وذلك من السبت الماضي حتى الخميس وذلك لـعدد 600 ألف طالب.


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعدادي ، فيبلغ اجمالي عدد الطلاب في دفعة كل سنة دراسية 2 مليون طالب وطالبة وتم امتحانهم جميعا  في 5 ايام فقط ، مشيرًا إلى أن عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة لهؤلاء الطلاب  10 مليون امتحان ورقي.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه بالنسبة لطلاب التعليم الفني الدارسين بصفوف النقل ، فيبلغ اجمالي عددهم ايضا 2 مليون طالب ، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في اتمام 10 مليون امتحان ورقي لهم ايضا.

وأكد وزير التربية والتعليم ، أنه بناء على الارقام السابق ذكرها ، يصبح إجمالي عدد الامتحانات التي اتمتها الوزارة بنجاح لطلاب جميع الصفوف الدراسية منذ السبت الماضي وحتى الخميس ، 27.2 مليون امتحان لجميع الصفوف الدراسية.
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