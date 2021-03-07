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أخبار العالم

تعرضت لهجمة إرهابية.. بابا الفاتيكان: ملامح الحرب واضحة بالموصل

الأحد 07/مارس/2021 - 10:11 ص
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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أمينة الدسوقي

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إن التناقص المأساوي في عدد المسيحيين بمدينة الموصل أمر مؤسف.

جاء ذلك في كلمة له بساحة كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل على هامش زيارته إلى العراق.

وأضاف فرنسيس وفقا لما ذكرته السومرية نيوز :"أدعو العوائل المسيحية لتعود الى الموصل وتقوم بدورها الحيوي.. فملامح الحرب واضحة بالموصل ومن المؤسف ان بلاد الحضارات تعرضت لهذه الهجمة الارهابية".

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية،  "موكب البابا فرنسيس وصل إلى كنيسة حوش البيعة بمدينة الموصل حيث كان هناك استقبال كبير من قبل العشرات من الأشخاص من مختلف المكونات".

ونقلت صحيفة "بغداد اليوم" عن مصدر من مدينة الموصل قوله إن "البابا وصل إلى الموصل، واتجه إلى كنيسة حوش البيعة، لإقامة قداس، مع وجود استعدادات مستمرة في المدينة، لإنجاح زيارة البابا إلى المدينة".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل بابا الفاتيكان، إلى مدينة الموصل في محافظة نينوى وكان في استقباله المحافظ نجم الجبوري، بمقر قيادة عمليات نينوى مهبط الطائرة. وبعد ذلك توجه إلى المدينة القديمة في الموصل وكنيسة حوش البيعة.

ونشرت وسائل الإعلام العراقية مجموعة من الصور أظهرت المكان الذي تم فرشه بالسجاد الأحمر وسط ركام الموصل القديمة، حيث ما تزال ملامح الخراب والدمار شاخصة في المكان؛ فمنطقة "حوش البيعة" تتوسط عدة كنائس تعرضت لخراب ودمار كبير جراء العمليات العسكرية في الموصل.

ومن المقرر أن يزور البابا فرنسيس منطقة قرقوش بعد زيارة الموصل المعقل القديم لداعش.

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