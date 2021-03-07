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رياضة

عودة بنزيما.. تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة أتلتيكو بالليجا

الأحد 07/مارس/2021 - 10:48 ص
بنزيما ضد أتلتيكو
بنزيما ضد أتلتيكو مدريد
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إسراء أشرف
يحل ريال مدريد ضيفا على جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، التشكيل المتوقع لريال مدريد والذي شهد عودة النجم الفرنسي كريم بنزيما بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: فاسكيز - فاران - ناتشو - ميندي

خط الوسط: مودريتش - كاسيميرو - كروس

خط الهجوم: أسينسيو - بنزيما - فينيسيوس.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، وإيدين هازارد، وماريانو دياز.

ويتصدر أتلتيكو مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، برصيد 58 نقطة، ويأتي ريال مدريد ثالثا برصيد 53 نقطة.

وستكون هذه المباراة نقطة فارقة في البطولة حيث يتطلع الروخيبلانكوس للفوز من أجل تعزيز الصدارة وتوسيع الفارق مع الميرينجي حامل اللقب إلى ثماني نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له.

بينما يسعى الملكي للفوز باللقاء للاقتراب من الصدارة وتعزيز فرصه للاحتفاظ بلقب الدوري. 
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