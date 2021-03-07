ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 11:50 ص
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
Advertisements
قســـم التعليــــم
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .

ونصت التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
درجة البكالوريوس في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودرجة الماجستير في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودرجة الدكتوراه في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودبلوم الدراسات العليا في احد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية. 

اقرأ أيضاً|
الأعلى للجامعات: الوضع مطمئن بالامتحانات.. وتعامل احترافي مع حالات الاشتباه بكورونا

وأكدت التعديلات أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب البيطري 6 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في احد مواقع التدريب التي يعتمدها المجلس الاعلى للجامعات لكل كلية.

ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري او البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي اخر معترف به من المجلس الاعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الاقل ، وذلك وفقا لأحكام الداخلية. 

ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الطب البيطري أو الماجستير في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الاعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الاقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الاعلى لتنظيم الجامعات ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

ويسري هذا القرار على الطلاب الملتحقين الجدد للحصول على الدرجات المشار إليها اعتبارا من العام الجامعي 2021 /2022. 
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل
الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماجستير إدارة الأعمال.. الجامعات التي تمنح الدرجة وتكلفتها المادية.. تفاصيل

الدراسات العليا في كلية الحقوق.. كل ما تريد معرفته عن الشروط والأوراق المطلوبة

كل ما تريد معرفته عن دراسات عليا كلية علوم جامعة القاهرة

الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لمنح مزايا جديدة لكلية التمريض

الحكومة توافق على تعديل مسمى درجة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على شروط الالتحاق بالمعهد القومي لعلوم الليزر

ترشيحاتنا

الداخلية توافق على منح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطنًا مصريًا

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

الخرطوم تبحث سيناريوهات مختلفة للتعامل مع ملف سد النهضة.. تصريح جديد من وزير الري السوداني

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

بإطلالة أنيقة.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور لها

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

7 حالات.. متى يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد مع المشترك وفصل التيار؟

وليد العطار رئيسا مؤقتا لاتحاد الكرة

ماسك يتغير لونه بعد ارتدائه من مصاب كورونا.. مشروع تطبيقية حلوان الفائزة بتمويل البحث العلمي

لؤي دعبس يفجر مفاجأة عن تلاعب مرتضى منصور في انتخابات رئاسة الزمالك.. فيديو

مكانوش يقدروا يعملوها قبل كده.. ميدو يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من الترجي

لؤي دعبس يصدم مرتضى منصور ويكشف أسباب عزله من رئاسة الزمالك.. فيديو

شوبير يحسم جدل رحيل باتشيكو عن الزمالك بعد هزيمة الترجي

طلاب «ثانية ثانوي» يدخلون على منصة الامتحان لبدء امتحاني الفيزياء والتاريخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إعلان الفائز بـ رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021

فضائح كبيرة تطال أهم حكام أمريكا.. والتهمة "متحرش"

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان درة في أحدث جلسة تصوير