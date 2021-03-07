الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون تنظيم الجامعات.. تفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات .





ونصت التعديلات على أن تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الطب البيطري التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

درجة البكالوريوس في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودرجة الماجستير في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودرجة الدكتوراه في الطب البيطري في أحد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية ، ودبلوم الدراسات العليا في احد التخصصات المبينة في اللائحة الداخلية.





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وأكدت التعديلات أن مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب البيطري 6 سنوات بواقع 5 سنوات دراسية يعقبها سنة للتدريب في احد مواقع التدريب التي يعتمدها المجلس الاعلى للجامعات لكل كلية.





ويشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري او البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي اخر معترف به من المجلس الاعلى للجامعات ، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الاقل ، وذلك وفقا لأحكام الداخلية.





ويشترط في الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الطب البيطري أن يكون حاصلا على درجة الماجستير في الطب البيطري أو الماجستير في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الاعلى للجامعات، وأن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الاقل ، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.





ويشترط في الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب البيطري أو البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس الاعلى لتنظيم الجامعات ، وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.



