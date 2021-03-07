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رياضة

بعد أزمته مع كلوب.. انخفاض سعر محمد صلاح في الفانتازي

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف الحساب الرسمي لـ فانتازي الدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، عن تراجع سعر النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول.


وذكر الحساب الرسمي للفانتازي أن محمد صلاح على رأس اللاعبين الذين تراجع سعرهم قبل انطلاق مباريات اليوم، حيث أصبح سعره 12.5 مليون جنيه إسترليني.


وجاءت قائمة اللاعبين الذين تراجعت أسعارهم في الفناتازي على النحو التالي:
محمد صلاح :12.5 مليون جنيه إسترليني
برونو فيرنانديز: 11.5  مليون جنيه إسترليني
بارنيز:6.8 مليون جنيه إسترليني
جارود بوين: 5.9 مليون جنيه إسترليني
بن ميي: 5 مليون جنيه إسترليني
دوجلاس لويز: 4.8 5 مليون جنيه إسترليني


كانت تقارير صحفية ذكرت أن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، قد يبقي محمد صلاح على دكة ليفربول أمام ليفربول في مباراة اليوم، بسبب انفعاله أثناء تبديله أمام تشيلسي.


كان كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، استبدل محمد صلاح أمام تشيلسي، الأربعاء الماضي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، وحل تشامبرلين بديلا له.


وأثار رامي عباس الجدل بشأن مستقبل محمد صلاح عقب استبداله بنشر نقطة (.) عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وخسر ليفربول أمام تشيلسي بهدف دون رد، سجله ميسون ماونت، في الدقيقة 42، من عمر المباراة.

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