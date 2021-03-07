في سرية تامة .. الملكة إليزابيث تشتري كلبا أون لاين .. صور





وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن سيدة قامت ببيع كلب من 6 كلاب تملكها عبر الإنترنت لأحد المشترين من ويندسور في بريطانيا ومن ثم علمت أن الملكة إليزابيث اشترت كلب جديد بالغ من العمر 12 شهرا وهو نفس العمر تقريبا الذي يبلغه الكلب الذي قامت ببيعه.





قالت السيدة ودينيس توماس، إنها باعت أحد كلابها منذ فترة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكن تعجبت من طريقة بيع الكلب، فقد تسلمت المبلغ الذي طلبته لبيع الكلب، و لكن لم تعلم اسم الشخص الذي تسلمه و لكنها علمت أن الكلب في ويندسور .





أوضحت ودينيس توماس أنها علمت ان العائلة الملكية استقبلت كلبا جديدا يدعى تشارلي، فقد اتضحت الصورة لها حينما علمت تلك الأنباء وتأكدت أن كلبها يلهو في حديقة قصر الملكة إليزابيث .





جدير بالذكر أن الملكة إليزابيث تلقى نفس نوع الكلب الذي اشترته من السيدة في عيد ميلادها الثامن عشر وأطلقت عليه اسم " سوزان"، وخلفت لها تلك الكلبة 30 نسل ، إلا أن آخرهم توفى الشهر الماضي و شعرت أنها تحتاج شراء نفس النوع مرة أخرى لشدة تعلقها به .

اشترت الملكة إليزابيث الثانية، كلبا جديدا يبلغ من العمر 12 أسبوعا، عبر موقع إلكتروني لبيع وشراء الكلاب، ودفعت حوالي 2650 جنيه إسترليني أرسلتها مع إحدى مربيات الكلاب في القصر.