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رياضة

الخطيب يدعم الجهاز الفني وفريق الكرة بالأهلي بعد التعادل مع فيتا كلوب

الأحد 07/مارس/2021 - 01:01 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.


وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة فيتا كلوب الكونغولي التي أقيمت مساء أمس باستاد القاهرة وانتهت بتعادل إيجابي بهدفين لكل فريق، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني جلسة مع لاعبيه شهدت شرحا لبعض الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة فيتا كلوب .


وحرص محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على قطاع الكرة على دعم الجهاز الفني والفريق في تلك المرحلة الصعبة.
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