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مرأة

بمكياج جذاب .. نورهان منصور تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

الأحد 07/مارس/2021 - 01:18 م
نورهان منصور
نورهان منصور
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هاجر هانئ
حرصت نورهان منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من احدث جلسة تصوير.


تألقت نورهان منصور في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوفر صوف ذا أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل اس نقوشات او تطريزات  التي كشفت عن بساطتها. 

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أكملت نورهان منصور إطلالتها ببعض الإكسسوارات الفضة الراقية، فيما ارتدت قبعة شتوية باللون الأسود مما منحها إطلالة أنيقة ومظهرا جذابا، وحازت صورها على إعجاب متابعيها على إنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.





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