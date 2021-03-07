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محافظات

محافظ البحيرة يعلن عن إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية الشماشرج بشبراخيت

الأحد 07/مارس/2021 - 01:53 م
ديوان محافظة البحيرة
ديوان محافظة البحيرة
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أسماء الجنبيهى

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على إقامة محطة رفع صرف صحي على مساحة ٥٢٥م٢ تبرع أحد المواطنين منهم ٣٨٧ متراً داخل الحيز العمرانى والواقعة بحوض الساحل والسواقي بقرية الشماشرجي زمام زراعي أمري مركز شبراخيت.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع، حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جار إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية للصرف الصحى  واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك والحفاظ علي الأراضي الزراعية المجاورة للموقع دون أى تعديات.

ويذكر أن أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة عدد 3 محطات رفع صرف صحي على مساحة 400 م٢ لكل محطة أرض أملاك دولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون والواقعة بقرى بنى سلامة – كفر داود – الحمراء.

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جار إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك

ويذكر أيضا أن أعلن محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إقامة مشروع محطة رفع صرف صحي على مساحة 375  م٢ ، أرض أملاك دولة  الواقعة بحوض الرمال نمره/ 2 زمام حوض الحلوانى بقرية السلام – زرزارة التابعة لقرية المعدية بمركز إدكو

ويأتي ذلك استجابة لطلب المحافظة بالموافقة على المشروع حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ م المعدل بالقانون ١١٦ لسنة ١٩٨٣ م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزاري رقم ٦١٥ لسنة ٢٠١٦.

جاري إنهاء نقل الملكية لصالح الهيئة القومية لمشروعات الصرف الصحي واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك.

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