بعد حديثه عن الموت.. والد شاب من مشاهير السوشيال ميديا يعلن وفاته في حادث أليم.. شاهد

كتب والد عبدالله عبر حسابه: "بكل الأسى والحزن، أعلن وفاة ابني الحبيب عبدالله العمري ـ إثر حادث سير مروع أثناء سفره برفقة أصدقائه"، فقد كان خبر وفاته كالصاعقة التي أربكت أسرته وأصدقائه وتحول إلى حزن عام على السوشيال ميديا بسبب تصدره محركات البحث وتداول مقاطع الفيديو التي كانت ينشرها.

أوضح والد عبدالله في التغريدة أن نجله توفى متأثرا بجروحه بعد انقلاب السيارة التي كان بها برفقة 3 من أصدقائه، في رحلة بجنوب إفريقيا ولم تتمكن الإسعاف من إنقاذه بسبب الجروح التي أصيب بها.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ" عبود العمري"، وهو يتحدث عن الموت وأن لكل إنسان رسالة على الأرض لن يغادر قبل أن يؤديها، وذلك قبل بشهور قليلة".

ومن أهم المقاطع التي تداولها الرواد، هو المقطع الذي كان يقول خلاله عبود الآية القرآنية التي غيرت حياته وجعلته يتأكد أنه إذا أصيب بأي مكروه سيخرجه الله منها وذكر الآية: "وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم".

May your beautiful soul rest in peace ♥️#عبود_العمري pic.twitter.com/6XYt4o8gqv