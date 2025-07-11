فنان بريطاني يكرم جوتا بجدارية ضخمة بجوار ملعب "أنفيلد"

بدأ الفنان البريطاني جون كولشو، تنفيذ جدارية ضخمة للبرتغالي الراحل ديوجو جوتا، لاعب فريق ليفربول، على أحد المباني الواقعة بجانب ملعب "أنفيلد".

وقال كولشو في تصريحات لصحيفة "الأقتصادية" السعودية: "بدأت تنفيذ جدارية لجوتا، الأربعاء الماضي، بتكلفة 6 آلاف جنيه إسترليني ويستمر تنفيذها لمدة 4 أيام".

وأضاف أن جدارية محمد صلاح الشهيرة هي أحد أهم الجداريات التي رسمها طوال حياته، حيث قبل بتخفيض راتبه إلى 4500 جنيه إسترليني مقابل رسمها، وكان مستعدا أيضا لتنفيذها مجانا".



وتوفي جوتا، الأسبوع الماضي، رفقة شقيقه أندريه في حادث سير مروع في إسبانيا.

صلاح أبرز الغائبين عن جنازة جوتا



وأقيمت جنازته في البرتغال السبت الماضي، بحضور عدد كبير من نجوم كرة القدم، بينما غاب محمد صلاح نتيجة صدمته الشديدة، بحسب تقارير صحفية.

وبدأ فريق ليفربول معسكره التحضيري للموسم الجديد، الثلاثاء الماضي، بتواجد محمد صلاح.