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محافظات

ضبط ٩ تكاتك مخالفة لخطوط السير ومصادرة 24 شيشة بالشرقية

الأحد 07/مارس/2021 - 02:44 م
الحملات على المقاهي
الحملات على المقاهي
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محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين فضلًا عن المرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملات موسعة لإعاده الإنضباط بالشوارع والمواقف العمومية بنطاق المركز وأسفرت الحملة عن التحفظ على ٩ تكاتك مخالفه لخطوط السير وتغريم 15مواطن بالمواقف العامة لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية.

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كما تمكنت رئاسة المركز من مصادره ١٠ شيش من مقهي مخالف بطريق الزرقيه وتشميع المقهي وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بشبرا النخله بشن حملة لمتابعه إلتزام المقاهي بالإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن تحرير ٢ محضر ضد مقاهي مخالفة ومصادرة ١٤ شيشه منهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات من الشوارع حيث شملت الحمله شوارع جمال عبد الناصر و المتاجر وميدان باتا وميدان محطة القطار حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالى لشوارع المدينة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة لرفع الإشغالات بالتنسيق مع الوحده المحلية بقصاصين الشرق ورئيس قسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤولي القسم الهندسي بالوحدة المحليه شملت الحملة رفع الإشغالات من علي طريق القرين / أبوحماد لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.
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