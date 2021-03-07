السفير اليوناني: لدينا استثمارات في مصر تصل إلى 3 مليارات جنيه في 104 مشروعات

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم الأحد، نيقولاوس جاريليديس سفير دولة اليونان بالقاهرة، للتعارف وبحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات التى تربط الجانبين على كافة الأصعدة، بحضور اثاناسيوس كوتسينوس قنصل عام دولة اليونان بالإسكندرية.

وأوضح سفير اليونان أن الاستثمارات اليونانية في مصر تبلغ 3 مليارات دولار، وهو ما يجعلها تحتل المركز الخامس بين دول الاتحاد الأوروبي التي تستثمر في مصر، ومن المتوقع زيادة حجم الاستثمارات إلى خمسة أضعاف.





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وأكد أن اليونان تعطي أهمية لتوقيع اتفاقية لمنطقة اقتصادية بين اليونان ومصر، لتعود بالخير و النفع علي البلدين، مشيرا إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية اليونانية في مصر بلغ 104 مشروعات، موزعة على عدة قطاعات انتاجية وخدمية، ويأتي أبرزها: قطاع الصناعات الكيماوية و قطاع صناعة النسيج و قطاع مواد البناء وكذا صناعة الأغذية والخدمات التجارية والاستشارية و مشروعات النقل والخدمات العامة، كما أنه يطمح للعمل على مستوى بلديات اسكندرية واثينا وذلك لدعم بعضهم البعض تمهيدا للمرحلة ما بعد كورونا.

وأكد المحافظ عمق وقوة العلاقات بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن تاريخ العلاقات بين مصر واليونان يعود إلي ما قبل الميلاد بنحو 300 عام، حيث تعود منذ نشأة الإسكندرية على يد الإسكندر الأكبر، مضيفا إلى أنه توجد في مصر جالية يونانية كبيرة العدد، وبالمثل توجد في اليونان جالية مصرية كبيرة كذلك.

كما أكد الشريف على استعداده التام للتعاون مع الجانب اليوناني وخاصة فيما يتعلق بمواجهة جائحة كورونا التي تضرب العالم أجمع.



