الانتهاء من القطار الكهربائي السريع خلال شهور.. التفاصيل الكاملة

تسعي وزارة النقل من الإنتهاء من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة





و تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.





القطار الكهربائي LRT





يبدأ القطار الكهربائي LRT من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم و١٦ محطة.





محطة عدلي منصور المركزية





يمر القطار الكهربائي السريع من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).









مراحل التنفيذ





يتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة 1 بـ11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بـ 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوبًا بـ 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).





موقف التنفيذ





تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، كما تمت متابعة تشطيبات المحطات والكباري، حيث يشمل المشروع 4 كباري سيارات جار تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل المشروع 7 كباري لمسار LRT وجار تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2.





وجار أيضا تنفيذ كباري الروبيكي 1 والعاصمة 1 والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين LRT هما نيو هليوبوليس وبدر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ الثلاثة أنفاق، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 79%.









تشغيل وصيانة القطار الكهربائي



