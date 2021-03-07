ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الانتهاء من القطار الكهربائي السريع خلال شهور.. التفاصيل الكاملة

الأحد 07/مارس/2021 - 04:16 م
القطار الكهربائي
القطار الكهربائي السريع
Advertisements
حمادة خطاب
تسعي وزارة النقل من الإنتهاء من مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة

و تم الانتهاء من تصنيع 4 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين، حيث إنه من المخطط بدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021. 
 

القطار الكهربائي LRT 

يبدأ القطار الكهربائي LRT  من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازيًا لطريق "القاهرة – الإسماعيلية" الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالًا بعدها حتى مدينة العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية بطول 92 كم و١٦ محطة. 

محطة عدلي منصور المركزية

يمر القطار الكهربائي السريع من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث (تم افتتاحها وتشغيلها) ومحطة للقطار الكهربائي LRT ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة / السويس» ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس الترددي (عدلي منصور / السلام).


مراحل التنفيذ 

يتم تنفيذه على ثلاث مراحل الأولى من محطة عدلي منصور وحتى محطة العاصمة 1 بـ11 محطة سطحية، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى محطة العاصمة (2) "مدينة الفنون والثقافة" بـ 1 محطة علوية (محطة الفنون والثقافة) والثالثة جنوبًا بـ 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (محطات العاصمة الإدارية 3 - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع).

موقف التنفيذ 

تمّ الانتهاء من أعمال السكة في عدد من القطاعات، كما تمت متابعة تشطيبات المحطات والكباري، حيث يشمل المشروع 4 كباري سيارات جار تنفيذ أعمال التشطيبها النهائية لها وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل المشروع 7  كباري لمسار LRT  وجار تنفيذ التشطيب النهائية لأربعة كباري منها وهي كباري الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي 2.

وجار أيضا تنفيذ كباري الروبيكي 1 والعاصمة 1 والعاصمة 2 والتي أصبحت في مراحلها الأخيرة، بالإضافة إلى أن المشروع يشمل 3 أنفاق وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقين LRT هما نيو هليوبوليس وبدر، وقد تم الانتهاء من تنفيذ  الثلاثة أنفاق، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية (مدني - تشطيبات) 79%.


تشغيل وصيانة القطار الكهربائي

قد تم الأسبوع الماضي توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة القطار الكهربائي LRT (بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV) وأن تنفيذ هذا التعاقد حاليًا كان ضروريًا أثناء فترة التنفيذ وتشطيب المحطات لتواجد الشركة وتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ ومعايشة الأعمال لتكون جاهزة للتشغيل فور انتهاء أعمال الإنشاء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تنفيذ 71.5% للمرحلتين الاولى والثانية| وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائيLRT

النقل : الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية مايو 2022

أقل من ساعة.. تعرف على مميزات القطار الكهربائي لـ سكان المدن الجديدة

يوفر وقتا ومجهودا.. تعرف على عدد المحطات بمجمع عدلي منصور

لبدء التشغيل التجربي.. النقل: توريد أول قطارين من "LRT" بخط السلام - العاصمة الإدارية في أغسطس المقبل

كل ما تريد معرفته عن مجمع عدلي منصور التبادلي للقطار الكهربائي.. شاهد

ترشيحاتنا

تهديد صريح جدا .. إيران: سنسوي اثنتين من أكبر مدن إسرائيل بالأرض

في حادث مصرع 18 شخصا .. النيابة العامة: الطريق خال من الإنارة.. وسيارة النقل اصطدمت بقاطع خرساني

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

إحالة وكيل وزارة ومسئولين بأسوان للمحاكمة العاجلة بسبب تعاقدات الإسعاف

تطورات الحالة الصحية للفنانة غادة عادل بعد إصابتها بكورونا

Advertisements

اعتذار للأحمر .. رد فعل مفاجئ من رضوان جيد حكم مباراة الأهلى وفيتا كلوب

كلوب عن إقالته من تدريب ليفربول: لم يخبرني أحد

بها صراصير وحشرات.. شاهد.. طبيب يحذر هواة القهوة من مكونات بعض الأنواع

إحنا مش فى حضانة.. إكرامي يوجه رسالة قوية لـ جهاز منتخب مصر بشأن حراس المرمى

بعد تكرارها بأكثر من مدرسة.. مصدر بتعليم الجيزة يوضح موقف المديرية من منع دخول طلاب البنطلونات المقطعة

خوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك المقبلة.. وزير الرياضة يحسم الجدل

موسيماني يحسم الموقف.. كهربا خارج الحسابات الفنية بالأهلي

قبل موعد انتهائها.. غرامة تصل لـ 2 مليون جنيه حال عدم تقديمك إقرار الضريبة العقارية

اجتماع هام في الزمالك لحسم بعض التغييرات ومناقشة بديل باتشيكو

قائمة منتخب مصر.. البدري يضم صلاح و5 محترفين ويصدم عمرو وردة

3 مرات في الشهر.. القومي للاتصالات يلزم الشركات بإعلان المستخدمين بحجم استخدام الباقة

بشرى لأصحاب العقارات: السكن الخاص الأقل من 2 مليون جنيه معفى من الضرائب| تفاصيل كاملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. أودي تكشف عن سيارتها E-Tron GT الكهربائية موديل 2022

تعرف على الشاحنة هنتر 2021 بعد وصولها للسعودية

تعرف على السيارات المتاحة في الإحلال وأسعارها