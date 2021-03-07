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يؤخذ عن طريق الفم.. دواء جديد لعلاج كورونا خلال ٥ أيام فقط.. تفاصيل

الأحد 07/مارس/2021 - 04:43 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى عبد العزيز
أعلنت شركة ميرك الامريكية للأدوية تطوير دواء جديد يسمى "Molnupiravir” يعالج فيروس كورونا ويؤخذ عن طريق الفم.

وقال  مطوّرو الدواء حسب قناة سكاي نيوز، انه يقلل من الحمولة الفيروسية لدى المرضى بعد ٥ أيام فقط من العلاج، مضيفًا ان الدواء يستهدف الجزء الذى يساعد الفيروس على نسخ نفسه والتكاثر داخل خلايا الجسم.

و شارك فى التجارب السريرية للدواء متطوعون أصيبوا بالفيروس وظهرت عليهم الأعراض وأظهرت النتائج شفائهم بعد تناول العقار مرتين يوميًا على مدار ٥ أيام.

وتوقع مطوّرو الدواء أن يصل إلى نتائج لحماية المصابين من دخول المستشفيات  أو الوفاة بحلول نهاية الشهر الجاري.

فى سياق متصل تعمل شركة ميرك على علاج يُسمّى "إم كاي-711" واظهرت النتائج الأولى للتجارب السريريّة لهذا الدواء انخفاضًا بأكثر من 50 % في خطر الوفاة أو فشل الجهاز التنفسي لدى المرضى في المستشفيات المصابين من كوفيد-19.
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