إسرائيل تعيد فتح مطاعم وأماكن للتطعيم وترفع القيود عن السفر

وافقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، السبت، على قائمة إجراءات تخفيف القيود، قبل ساعات من بدء سريانها، في المرحلة الثالثة من الخروج من إغلاق فيروس كورونا.





واعتبارًا من يوم الأحد، في إسرائيل، سيعود طلاب المدارس المتوسطة إلى المدرسة في بعض المناطق، وستستأنف فصول الكلية والجامعة في الحرم الجامعي للتطعيم، إضافة إلى ذلك، سيتمكن الإسرائيليون الآن من العودة إلى إسرائيل دون الحاجة إلى المرور عبر لجنة خاصة للقيام بذلك.





وعلاوة على ذلك، سيتمكن من فتح المطاعم والمقاهي وقاعات المناسبات مع قيود. التجمعات العامة مقصورة على 20 شخصًا بالداخل و 50 شخصًا بالخارج.

وبموجب الخطة الجديدة، سيتمكن الإسرائيليون الذين وجدوا أنفسهم عالقين في الخارج بعد أن أغلقت إسرائيل حدودها أمام مواطنيها من العودة عبر رحلات جوية من فرانكفورت ولندن ونيويورك وباريس.

ومن المتوقع أن تضاف تورنتو وهونج كونج وكييف إلى القائمة في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.



