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رياضة

لا جديد يذكر.. ليفربول يخسر من فولهام بهدف في الدوري الإنجليزي

الأحد 07/مارس/2021 - 06:01 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
خسر ليفربول أمام ضيفه فولهام بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 27 لبطولة الدوري الإنجليزي

محمد صلاح كان أخطر لاعبي ليفربول في الشوط الأول، وكان قريبًا من هز شباك فولهام، لكن مدافعي الأخير ضيقوا المساحات عليه، واهدر محمد صلاح فرصة التقدم عندما انفرد بالحارس ولكن الكرة تعثرت بين قدميه وشتتها الدفاع .

أخطر كرات ليفربول جاءت عن طريق جيمس ميلنر في الدقيقة 30، عندما هيأ له دييجو جوتا الكرة لكن تسديدة ميلنر علت المرمى.

محمد صلاح كان أخطر لاعبي الريدز لكنه تسبب في تسجيل هدف فريق فولهام، عندما قام الجابوني ليمينا باستخلاص الكرة من أمامه، وسدد الكرة في شباك أليسون، معلنًا عن الهدف الأول لفولهام في الدقيقة 45

حاول لاعبو ليفربول تعديل النتيجة في الشوط الثاني، وكان ساديو ماني البديل قريبًا من ذلك عندما ارتطمت رأسيته بالقائم في الدقيقة 70.

دفاع فولهام ظل صامدًا حتى النهاية، ليقتنصوا في الأخير 3 نقاط من ليفربول على ملعبه أنفيلد رود.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد فولهام للنقطة 26 في المركز الثامن عشر، فيما توقف رصيد ليفربول عند 43 نقطة في المركز السابع.
 
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى أليسون

خط الدفاع:  نيكو ويليامز - فيليبس -  ريسويليامز - روبرتسون.

خط الوسط: كيتا - فينالدوم - ميلنر.

خط الهجوم: شاكيري - محمد صلاح - دييجو جوتا.
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