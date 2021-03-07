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محافظات

بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان

الأحد 07/مارس/2021 - 06:18 م
استقبال سفير الفاتيكان
استقبال سفير الفاتيكان في محافظة المنيا
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ايمن رياض
استقبل مسلمون واقباط بأبوقرقاص جنوب المنيا اليوم سفير دولة الفاتيكان بمصر المطران بيقولاس هنري بالورود بالطبل البلدي ورقص الاحصنة عند زيارته لكنائس ام النعم ومارجرجس والأم تريزا والهريف ونجع الدك والفقاعي في إطار زيارته الرعويه لمحافظة المنيا والتي تستمر حتى الأربعاء المقبل. 

واصطف المواطنون للترحيب بالسفير الفاتيكان ومطران ابوقرقاص للأقباط الكاثوليك بشارة جودة وقدموا إليهما الورور وتبادل السفير مع الأهالي التحيه والسلام في حضور الاكليروس وشعب الكاتدرائية . 

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كما زار السفير  والوفد المرافق له منطقة اثار بني حسن الشروق بأبوقرقاص مشيدا بعظمة الحضارة المصريه القديمه. 

وقال الاب بطرس خلف منسق عام لجنة زيارة سفير دولة الفاتيكان الي محافظة المنيا ان نيافته زار الخميس الماضي ايبارشية ابو قرقاص احتفالا بعيد الايبارشية الاول وعيد تجليس صاحب النيافة الانبا بشارة جودة مطران الايبارشية للاقباط الكاثوليك مشيرا إلى أن سفير الفاتيكان سيقوم  بزيارة كل كنائس الايبارشية وعددها 21 كنيسة . 

في سياق متصل أحيت إيبارشية الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص الذكرى الأولى لتدشين الإيبارشية بحضور سفير دولة الفاتيكان، المطران نيقولاوس هنري 

واستقبل سفير الفاتيكان الأنبا بشارة جودة، مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص، ولفيف من الكهنة، والأقباط من أبناء أبوقرقاص.

وحرصت مطرانية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، على استقبال سفير الفاتيكان، بالترانيم، وأقراع الأجراس، فور وصوله إلى كنسية المطرانية.

وقال الأنبا بشارة جودة مطران الأقباط الكاثوليك بمركز أبوقرقاص وملوى وديراموس، إن زيارة السفير ستستغرق 6 أيام، فى الفترة من 4 إلى 10 مارس الجارٍ، ستشهد زيارات لأماكن أثرية، ولقاءات رعوية داخل عددًا من الكنائس، موضحًا أن الزيارة تواكب العيد الأول لتأسيس الإيبارشية.

في سياق متصل استقبل المحافظ اللواء أسامة القاضي ، السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.

كما سيجري الوفد، زيارة ميدانية للمشروعات التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة المنيا في مركز سمالوط، ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
بالطبل البلدي والورود.. مسلمو وأقباط أبوقرقاص بالمنيا يستقبلون سفير الفاتيكان
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