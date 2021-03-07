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محافظات

تفاصيل مستجدات العمل بملفي المتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية بدمياط

الأحد 07/مارس/2021 - 07:06 م
اجتماع محافظ دمياط
اجتماع محافظ دمياط
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زينب الزغبي
عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، إجتماعًا مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و رأفت نور مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار و المتغيرات المكانية والتخطيط العمرانى.. 

حيث تناول الاجتماع متابعة الموقف الخاص بأعمال إدارة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة والتى تختص برصد اى متغيرات مكانية تحدث على أرض الواقع سواء فى البناء على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة او مخالفات البناء، كما تم استعراض آليات رصد ذلك وربط المنظومة مع التصوير الجوى و المعلومات الواردة من هيئة المساحة بالقوات المسلحة..

وفى هذا الصدد.. وجهت "المحافظ" بتدريب أعضاء وحدة المتغيرات المكانية و الإدارات الهندسية و الأملاك بالوحدات المحلية وذلك على استخدام أجهزة  "GPS" والعمل على صقل مهاراتهم لتحقيق الاستفادة القصوى من المنظومة للتعامل الفورى مع اية مخالفات ، وكذا إتخاذ الإجراءات اللازمة لربط ونقل وحدات المتغيرات المكانية داخل المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية نظرًا لترابط شبكة العمل الخاصة بهما.. 

وعلى جانب آخر..ناقشت "محافظ دمياط" محاور الخطة الخاصة بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية ، لرفع مستوى الخدمات والمعاملات الحكومية المقدمة للمواطنين لتحقيق معايير الجودة والشفافية من خلال المكينة ومنظومة الشباك الواحد، مما يساهم فى القضاء على الفساد والقصور الإدارى ويدعم جهود اللامركزية وذلك فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.

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