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تعليم

جامعة الفيوم: ١٣٧٦١ طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثامن

الأحد 07/مارس/2021 - 06:59 م
امتحانات جامعة الفيوم
امتحانات جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
قالالدكتور  أحمد جابر شديد،  رئيس جامعة الفيوم، أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٣٧٦١ طالبًا وطالبة فى الفصل الدراسى الاول وذلك لليوم الثامن على التوالي 

وأشار شديد أنه خلال الفترة الصباحية قام ٨٧٩٧ طالبًا وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ عدد الغائببن ٣٥٧، منهم ٢٦ تقدموا بعذر، و ٣٣١ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود ٧ طلاب قاموا بتأدية امتحانهم داخل لجان خاصة، في حين لم يتم ضبط أي حالات غش، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا. 

وأضاف رئيس الجامعة  أنه خلال الفترة المسائية قام ٤٩٦٤ طالبًا وطالبة بتأدية الامتحان، وبلغ الغياب ١٣٠، منهم ١٥ تقدموا بعذر، و ١١٥ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاما بتأدية امتحانهما داخل لجنة خاصة، ولم يتم تسجيل حالات غش، أو حالات خاصة بفيروس كورونا.



واستقبل  الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم السفير ودادى سيدي هيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالقاهرة لتوقيع مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التعاون بين  مصر وتمثلها جامعة الفيوم وموريتانيا الممثلة في  سفيرها بالقاهرة، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور المختار الجيلاني الملحق الثقافي بالسفارة الموريتانية بالقاهرة. 
وقال شديد ان الدعوة تأتي لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الأكاديمية والبحثية والخدمات الجامعية والتعليمية والثقافية والاتفاق علي اعتماد جامعة الفيوم ضمن الجامعات الموصى بالدراسة فيها للطلاب الموريتانيين والدارسين الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتكون المذكرة بداية لإبرام اتفاقات مستقبلية قد تشهد افتتاح فرع لجامعة الفيوم بنواكشوط لتدريس برامج خاصة، واستحداث تخصصات علمية جديدة لجمهورية موريتانيا 

وأشار إلى اتفاق الطرفين على منح عدد من المقاعد الدراسية سنويا للطلاب الموريتانيين وتقديم التسهيلات لأعضاء هيئة التدريس الموريتانيين لاستكمال دراسات الدكتوراه وما بعدها، وكذلك التنسيق لعقد اتفاقية شراكة وتعاون بين جامعة الفيوم وجامعة نواكشوط وعدد من مؤسسات التعليم العالي الموريتانية الأخرى،  بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الجامعية للطلاب الموريتانيين الوافدين وتقديم الخدمات الاستشارية للطرف الموريتاني في مجالات الثروة السمكية والزراعة وإدارة المواقع التراثية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن.


جامعة الفيوم: ١٣٧٦١ طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثامن
جامعة الفيوم: ١٣٧٦١ طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثامن
جامعة الفيوم: ١٣٧٦١ طالبًا يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول لليوم الثامن
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