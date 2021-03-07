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هل المستأجر مطالب بسداد الضريبة العقارية؟.. الضرائب تجيب

الأحد 07/مارس/2021 - 07:03 م
الوحدات العقارية
الوحدات العقارية
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حمزة شعيب
 أكد ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن آخر موعد لتقديم إقرارات الضرائب العقارية نهاية مارس المقبل.

وتابع  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على  قناة صدى البلد «المهلة المحددة حتى نهاية مارس خاصة بتقديم الإقرار الضريبي، وليس السداد»، مشيرا إلى أن السداد يتم على قسطين خلال العام.

وأكد أن المالك فقط وليس المستأجر، هو المطالب بتسديد الضريبة العقارية وفقا للقانون.

وأكمل: «الشقة التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه، تعفى من الضريبية العقارية بينما قيمة الضرائب للشقة التي تصل إلى 2 مليون جنيه تبلغ 120 جنيه على قسطين».

وأشار إلى أن قيمة الضرائب العقارية للشقة التي تزيد قيمتها عن 2.5 مليون جنيه 1340 جنيها على قسطين.
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