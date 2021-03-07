أرقام كارثية تطارد ليفربول بعد السقوط المدوي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

لاحقت الأرقام السلبية، ليفربول بعد الهزيمة مساء اليوم، الأحد، من فولهام في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.





وتوقف رصيد ليفربول عند النقطة 43 في المركز السابع مؤقتا، ومن المحتمل أن يتراجع عن المركز السابع حال انتصار توتنهام مساء الليلة على كريستال بالاس.







وحقق ليفربول أكثر من رقم سلبي نرصدهم في التقرير التالي..





** لأول مرة يخسر ليفربول في 6 مباريات متتالية على أرضه بالدوري الإنجليزي، منذ عام منذ 1953-54، وقتها احتل المركز الأخير بالدوري وهبط للدرجة الثانية.







** لم يفز ليفربول في آخر 8 مباريات على ملعبه بالدوري الإنجليزي، 6 هزائم وتعادلين، وهي ثاني أطول سلسلة لا فوز على ملعبه، بعد سلسلة موسم 1951 – 1952 (10 مباريات بلا انتصار).







** سدد ليفربول حتى الآن 101 تسديدة على ملعب أنفيلد في الدوري، لم يسجل سوى هدف ومن ركلة جزاء.







** ليفربول يتعرض لهزيمة على ملعبه أمام فريق صاعد بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2010.







** حقق سكوت باركر مدرب فولهام فوزه الأول على ليفربول كمدرب، ولم يحقق أي فوز أمام الليفر وهو لاعب خسر في 6 وتعادل في مباراتين.