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فن

دينا الشربيني تشارك فى حملة توعية بأمراض ضعف البصر.. شاهد

الأحد 07/مارس/2021 - 08:00 م
صدى البلد
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سارة عبد الله

حرصت الفنانة دينا الشربيني على المشاركة في حملة توعية بعنوان "شوف بعيني"، التي تهدف الى تقديم النصح والمعلومات الكافية بشأن بعض الأمراض البصرية.

 

وشاركت دينا الشربيني، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، منشور توضح فيه بالصور أحد أنواع أمراض ضعف البصر "ازدواجية الرؤية".

 

وكتبت: "ازدواجية الرؤية  نوع من أنواع ضعف البصر وهي رؤية الصورة مكررة مرتين وهي يمكن ان تصيب عين واحدة أو الاتنين و بشكل أفقي أو راسى".

 

وأضافت: "أسبابها قد تكون مشاكل في المخ أو العين أو العضلات أو الأعصاب. ضعف البصر محتاج اكتر بكتير من شهر علشان نقدر نفهمه".

 

وأكملت حديثها: "خلال حملة #شوف_بعيني كان هدفنا نساعدك تشوفوا الصور بعيونهم. لو تعرف حد عنده نوع من أنواع ضعف البصر، اسأله واعرف منه ، وشوف ايه ممكن تقدمه او ابسط حاجة اعرف ان احتياجاته مش مختلفة عن احتياجاتك بس الطريقة هى اللى مختلفة".

 

وعن اعمالها الدرامية، تشارك مؤخرا في مسلسل "قصر النيل" والمقرر عرضه في شهر رمضان، من اخراج خالد مرعي، والمنتج محمد مشيش، وبطولة عدد من النجوم منهم صلاح عبد الله وريهام عبد الغقور واحمد مجدي.

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