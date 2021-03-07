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توك شو

التيك توك.. الأزهر يحذر من لعبة جديدة تفتك بالحياة.. فيديو

الأحد 07/مارس/2021 - 08:40 م
الوشاح الأزرق
الوشاح الأزرق
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محمد القاضي
قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حذر من تحدي "الوشاح الأزرق".

وأضاف "الحديدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحقيقة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا وكيف يا رسول الله، قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق"، موضحا "يعني الإنسان يعرض نفسه لأنواع عديدة من البلاء من باب إذلال النفس التي نهي عنها الرسول صلي الله عليه وسلم".

وأكد أنه "لا يوجد بيت حاليا يخلو من الهواتف الذكية، وليس هناك أسرع من حركة التطبيقات في هذه الفترة، ومنها ما هو ضار يكاد يكون فتاك يفتك بالحياة"، لافتا إلى أنه "سبق وأن حذرنا من لعبة الحوت الأزرق ولعبة بابحي، وتخرج علينا لعبة الآن لعبة أو تحدي لا يقل عن خطورتهم وهي الوشاح الأزرق عبر تطبيق التيك توك، وهي أن يصور نفسه في غرفة مظلمة وهو يخنق نفسه".

وتابع "الفراغ قاتل، والفراغ حاليا يجعلان الأحداث يرتبطون بمثل هذه الألعاب التي لا تقدم لهم شيئا سواء لدنياهم أو دينهم أو أسرهم بل يهلكون أنفسهم، والشريعة الإسلامية تهدف للمحافظة علي الدين والعقل والنفس، ولا ينبغي علي الإنسان أن ينشغل بهذه الألعاب التي تدمر الحياة".

واختتم: "يجب المحافظة على الأطفال ومتابعته دائما، لأن الطفل متلقي لما يشاهده من أفعال وتصرفات، وأفعاله وتصرفاته ترجع للبيئة التي نشأ فيها، لذلك يجب على الآباء متابعة أبناءهم وتوجيههم دائما". 

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