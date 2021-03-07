محلل سياسي: زيارة السيسي للسودان تاريخية.. وقد يقدم آبي أحمد للمحاكمة





وأضاف "رسلان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر شاشة TeN مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن الزيارة تغير كل المعادلات المتعلقة بسد النهضة، فإثيوبيا متعنتة ولا تسعى لحلحلة الأزمة، والسودان سابقًا كرست لتأييد سد النهضة، والآن الموقف تغير بعد الزيارة.





وتابع: "الرأي العام السوداني الفاعل انتبه أيضًا لخطأ المقولات الرائجة في السابق والتي كانت ضد مصر".





وأشار إلى أن إثيوبيا داخليًا في وضع متأزم لم يسبق له مثيل، غضب داخلي وقوات أجنبية على أراضيها، فالمشهد معقد والسلطة القائمة في اديس أبابا ليست في أفضل حالاتها.





وواصل: "الصحف الغربية تتحدث عن تقديم آبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للمحاكمة بسبب ما يحدث في بلاده، وعليه أن يُعيد النظر ويختار هل سيستمر في نظرة إثيوبيا الحالية العدمية أم سيتراجع من أجل تسوية مقبولة للجميع ومن أجل العدول عن عناده".

وصف هاني رسلان، المحلل السياسي، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السودان بـ"الزيارة التاريخية"، مضيفا: "قد يكون هذا اللفظ استخدم كثيرًا من قبل ولكن هذه الزيارة ينطبق عليها هذا الوصف وتمثل فارقا نوعيًا عن الزيارات السابقة".